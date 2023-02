Ce jour-là, une fois n’est pas coutume, Christian Estrosi avait donné rendez-vous à la presse sur Internet. Il était venu annoncer que « l’avant-gardiste » métropole Nice Côte d’Azur qu’il préside se tournait un peu plus « vers les technologies d’avenir ». Et c’est avec quelques minutes de retard que son avatar s’est finalement présenté… dans le métavers. Via l’un de ses musées, la Villa Masséna, entre palmiers en 3D et vue sur la mer à volonté.

Car depuis la semaine dernière, c’est officiel : la collectivité a investi le Web 3.0. Avec l’idée d'« apporter une nouvelle dimension à la candidature » de la ville au titre de capitale européenne de la culture en 2028. Neuf communes françaises sont en lice pour obtenir le label. Le nom de la lauréate sera dévoilé à la fin de cette année.

#Nice06, première métropole de France à investir le Metaverse ! Dans le cadre de la candidature de la @VilledeNice à @Nice2028eu, le @musee_massena a ouvert ses portes virtuelles sur @Spatial_io, en faisant une nouvelle porte d'entrée sur le rayonnement culturel de notre Cité. pic.twitter.com/Lsn3bulcNf — Christian Estrosi (@cestrosi) February 14, 2023



« Un des enjeux de NICE2028 est de positionner la destination comme un laboratoire des pratiques culturelles innovantes », a-t-il défendu devant un parterre d’invités tout aussi numérique et dans cette Villa Masséna recréée toute en pixels sur la plateforme Spatial.io. Que va-t-on y retrouver ? Et pour quoi faire ? 20 Minutes fait le point.

La villa Masséna, en point d’entrée de la métropole

Depuis les terrasses et les fenêtres, la vue est imprenable. A 360°, sur la Méditerranée et les montagnes du Mercantour, la villa Masséna du métavers semble flotter au-dessus de la promenade des Anglais et il n’est pour le moment pas possible de se balader au-delà des frontières de son jardin.

La collectivité a-t-elle prévu de « numériser » d’autres éléments de son territoire ? Ce n’est pas à l’ordre du jour. Christian Estrosi explique que le musée, en tant que « bâtiment emblématique de l’histoire et de la culture niçoise », a été choisi pour « devenir l’image du métavers de la métropole ».

Il précise cependant à 20 Minutes que cette incursion dans le « meta univers » ne sera qu'« une pierre à l’édifice ». « Nous sommes dans une phase d’apprentissage de cet univers 3.0, dit-il. Nous aurons dans les semaines à venir des NFT [non-fungible token ou jeton non fongible, déjà utilisés à Cannes par exemple]. Plus qu’une représentation de bâtiments, nous irons vers une interprétation de notre territoire. »

Des expositions et des conférences au programme

Dans la représentation numérique de la villa Masséna, les visiteurs peuvent se téléporter sur trois niveaux. « Le bâtiment regroupe en son sein les différents lieux de culture de la métropole », détaille la collectivité. Et propose diverses informations sur les musées, les expositions en cours, mais aussi les grands événements traditionnels.

Avec des mises à jour qui seront régulières. « Notre métropole est dynamique et cet espace va retranscrire toute notre actualité. Les expositions évolueront, promet Christian Estrosi. Ce métavers est une plateforme de diffusion autant qu’un espace d’échanges qui participe au rayonnement de notre territoire. » Le lieu a donc une vocation essentiellement culturelle. Mais pas que. « Nous envisageons d’ores et déjà d’y organiser des conférences économiques », annonce également le maire à 20 Minutes.