La crypto-licorne Ledger présente sa vision du futur

La clé du succès. Tandis que l’affaire FTX continue d’ébranler les fondements du Web3 et la confiance qu’il inspire, Ledger prospère. Devenue une référence en matière de sécurité des actifs numériques, l’entreprise française a écoulé en quatre ans plus de 6 millions de ses clés. Pour qui possède des NFT ou des devises stockés sur la blockchain, l’appareil devient l’interface indispensable préalable à toute transaction, qu’il s’agisse d’acheter, vendre ou même déplacer. Une protection supplémentaire contre le vol et les arnaques, devenues monnaie courante dans le secteur.









Invité de l’émission 20 Mint au Carré, le mardi 24 janvier sur Twitch, le vice-président Web3 et métavers de Ledger, Sébastien Badault, était venu présenter le dernier produit de la marque : le Stax ; ainsi que la vision du futur et de l’identité numérique défendue par la licone française.