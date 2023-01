Avec CourtSideClub, le fan de basket passe des gradins au terrain

Le ballon n’est pas encore dans le panier, mais le filet sait à quoi s’attendre. Au lancer, on trouve Nicolas Diacono. Un habitué du Web3 et des terrains. Après 25 ans de basket amateur dans les pattes, il s’est décidé, à monter son propre club… de fans.

S’offrir sa propre équipe de basket professionnel

Dans le football, on dit des meilleurs supporters qu’ils sont parfois le 12e homme de l’équipe. Spectateurs, entraîneurs et actionnaires… Les adhérents de CourtSideClub seront un peu tout ça à la fois. Car le projet de Nicolas Diacono, associé aux joueurs pro Xavi Forcada et Kentan Facey ainsi qu’au coach nantais Julien Zoa, est de réunir assez d’argent pour s’offrir sa propre équipe. « Aujourd’hui, à part acheter un maillot ou une place, l’expérience d’un fan de basketball est très limitée. On veut au contraire qu’il devienne acteur de l’économie du basket professionnel. On a établi des contacts en France, en Belgique, en Espagne, mais aussi au Portugal, où le coût d’entrée est plus bas. »

L’expérience de fan réinventée

En parlant de prix, celui des 7.000 NFT « cartes de membres » qui seront mis en vente dans les mois à suivre n’est pas encore fixé. Vraisemblablement entre 90 et 150€. Pour l’équivalent d’une place de match NBA ou d’une paire d'Air Jordan, « l’idée, c’est de permettre à nos membres de gagner des billets, des maillots, de rencontrer des joueurs mais aussi de profiter du coaching de Julien ». Sans oublier de devenir actionnaire d’un club. Masculin pour cette première collection, féminin la suivante, et d’handibasket l’année d’après. L’équipe derrière CourtSideClub voit loin et semble avoir le bras long. Pas besoin de tout connaître au ballon orange pour savoir que ça aide bien pour marquer des paniers.