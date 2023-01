Tales from the Wild, le projet Web3 ramené à la vie par sa communauté

Magique. L’adjectif vaut autant pour l’univers proposé par Tales From The Wild (TFTW), où certains esprits de la nature décident de se rebeller face aux outrages de l’homme, que pour la destinée de ce projet, passé du statut de pépite du Web3 (20 Minutes lui avait d’ailleurs consacré un article le 10 mai 2022) à celui de mort-né en un claquement de doigts. Car plus personne ne donnait cher de la peau de Tales From The Wild quand l’entreprise aux commandes, Doors, a été placée en liquidation judiciaire, quelques semaines seulement après le lancement public d’une première collection de NFT.

Sauvé par les holders

Ce sont les holders, autrement dit les détenteurs d’un ou plusieurs de ces NFT, qui en ont décidé autrement, en reprenant les rennes de TFTW, avec l’assentiment des créateurs du jeu. Membre de la communauté 20 Mint, François Polverel est également l’un des acteurs au centre de cette résurrection, à travers une fondation entièrement pilotée par une DAO (organisation autonome décentralisée). Tales From The Wild était le premier projet invité de 20Mint au Carré, l’an dernier, Tales From The Wild - Le Retour serait-on presque tenté de dire est le premier de 2023.