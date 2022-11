« J’ai eu une douzaine d’entretiens et à chaque fois c’est la même réponse : nous ne pouvons pas prendre quelqu’un qui ne peut pas se déplacer partout », raconte, avec une pointe d’amertume, Elias Semaan, diplômé en community management et atteint d’une dystonie musculaire généralisée le contraignant à se déplacer en fauteuil roulant.

Une situation qui le propulse parmi les 14 % de personnes handicapées actives au chômage, deux fois plus que pour le reste de la population, selon l’Insee. Une problématique que le Web3 pourrait partiellement résoudre. « Les opportunités sont nombreuses et il est important que les personnes concernées s’en saisissent pour faire bouger les choses de l’intérieur », souligne Véronique Bustreel, directrice de l’innovation à l’Agefiph. Avant même de parler d’employabilité, le métavers pourrait, selon elle, être un « formidable » outil de formation de par ses infinies possibilités de mise en situation. « Je peux y effectuer des gestes que je fais dans la vie réelle et déterminer ce qu’il m’est possible ou non de faire en fonction de mon état de santé », expose-t-elle.

Un atout contre les discriminations

Un sentiment partagé par Frédéric Bardeau, fondateur de Simplon.co qui y voit des opportunités du côté du recrutement. « Lorsqu’on est atteint d’un handicap moteur, on n’est pas obligé de se représenter comme tel grâce à son avatar ». Un atout pour lutter contre la discrimination à l’embauche. « Cela permettrait d’identifier avant tout ces personnes comme des talents, plutôt que comme des handicapés », estime Khadija Lakhrouf, élève au sein de Simplon. Alors que le monde se projette déjà dans le métavers, reste la question de l’accessibilité de ces interfaces. « Il faut que les développeurs soient pragmatiques », jauge Véronique Bustreel.

Avec 87 millions de personnes en situation de handicap en Europe et 12 millions en France, « il y a un marché ». Penser le Web3 sans penser le handicap reviendrait à perdre 15 % de clients potentiels. Une « aberration » pour n’importe quel modèle économique.