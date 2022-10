Avec Next Decade, les NFT ont trouvé leur Instagram

« On veut que ce soit un briseur de glace », affirme avec conviction Nicolas Petit, l’un des cofondateurs de l’application de galerie virtuelle, Next Decade. Après une première expérience dans la création de NFTs, dont les collections répondent au doux nom de Buns. land, le trio à la tête de Next Decade, s’est retrouvé confronté à une question : comment partager avec ses proches ou de simples inconnus sa collection de NFT ?

Une vitrine en meme temps qu’une porte d’entrée dans le métavers

Accessible gratuitement sur inscription, cette plateforme offre à ses utilisateurs un petit univers 3D sous forme pyramidale, dont chaque bloc représente une porte d’entrée vers le profil d’un utilisateur. Liker, commenter, ou suivre l’activité des membres fait partie de l’expérience qui se rapproche sensiblement de ce que propose Instagram, dont « on a repris certains codes », reconnaît-il.

Dans la forme pourtant, Next Decade tend plutôt à se rapprocher du métavers. « Mais pas à la manière de The Sandbox, qui est quasiment un jeu vidéo, précise Nicolas Petit. Le métavers pour moi, c’est avant tout un lieu d’interactions digitales entre humains, ensuite on y met la forme que l’on souhaite. » Un écosystème sur lequel le trio continue de travailler, en partenariat avec de grands noms du luxe, dans le but d’arriver à terme sur « des expériences immersives 3D, très jolies ».

















Lancée en juin dernier, la plateforme accueille déjà plus de 100 000 NFTs, parmi lesquels des œuvres achetées directement sur Next Decade. Si pour l’instant la majeure partie des NFTs existants ont une vocation artistique, Nicolas Petit en est persuadé : « Dans 10 ans nous aurons des NFTs de plein de choses, comme par exemple un titre de propriété de voiture avec un système de blockchain. » Une perspective réjouissante pour Next Decade, dont la vocation initiale est de « regrouper tous les NFTs en un lieu unique et accessible simplement ».

Cet article est le fruit du travail d’un.e journaliste mais aussi de toute une communauté. Celle de 20 Mint, notre média Web3. Chaque semaine, les possesseurs d’un NFT 20 Mint peuvent proposer au vote un projet et donner leur voix à celui de leur choix. Le projet qui l’emporte bénéficie d’un article dans l’édition du mercredi de 20 Minutes ainsi que sur 20minutes.fr. Pour participer, rejoignez-nous sur Discord.