Sa parole est aussi rare que précieuse. Dans les médias, Pierre Noizat s’est fait une spécialité de ne parler que quand il a quelque chose à dire. Depuis qu’il a lancé Paymium en 2011, sa ligne est restée la même : le bitcoin, toujours le bitcoin. La plateforme d’échange (l’une des premières au monde) française s’est certes ouverte à d’autres cryptomonnaies ; il n’empêche, l’homme à sa tête reste plus que jamais attaché au protocole inventé par le mystérieux Satoshi Nakamoto. Il fut d’ailleurs l’un des rares privilégiés, en 2008, à recevoir le livre blanc qui donnera naissance au bitcoin.

Ce n’est pas pour rien si beaucoup voient en Pierre Noizat l’un des penseurs du BTC, en plus d’être l’un de ses plus fervents partisans. Ecologique, déflationniste, valeur refuge… Qu’est donc le bitcoin et à quoi peut-il aspirer ? Nous avons posé toutes ces questions, et davantage, à Pierre Noizat, lors de son passage dans les studios de (20 Mint) ², le 20 septembre 2022.