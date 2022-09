Un jeu, un livre, un challenge… Derrière Wallcrypt se cachent les efforts tous azimuts de Jean-Luc Lasquellec, un passionné de blockchain qui s’est fait un devoir d’expliquer le Web 3 au plus grand nombre. Une bonne raison pour l’inviter à 20 Mint au Carré, notre émission Twitch de vulgarisation. Entre deux cartes posées sur le plateau, il répond à nos questions…

WallCrypt, ce n’est pas qu’un jeu de société ?

Non, WallCrypt est une agence de promotion, d’emploi et de formation Web3. Notre but est de vulgariser l’univers du Web3 et d’informer. Le jeu de société WallCrypt découle directement de notre objectif premier : rendre la blockchain accessible à tous.

D’où vient cette idée de créer un jeu de société autour du Web3 ?

Le jeu est né d’une discussion avec un ami sportif qui a déjà créé des jeux de plateau. Je me suis lancé un défi de mettre au point un jeu de cartes qui pourrait aider les gens à apprendre à connaître le Web 3 de manière simple et ludique. Il est toujours très compliqué d’expliquer cet univers et son vocabulaire, mais c’est beaucoup moins difficile de le faire en jouant aux cartes.

Vous publiez également un livre expliquant le Web3, le « grimoire » du Web3…

En effet, après le jeu est né le livre, lui aussi intitulé Wallcrypt. Il est composé de 5 grandes parties pour expliquer le Web3 sous tous les angles. J’ai fait appel à plus de 60 experts, qui ont chacun écrit sur leur spécialité. Même si le livre fait plus de 500 pages, il n’y a pas besoin de le lire en entier pour connaître le Web3. Il suffit de le parcourir et de lire une dizaine de pages sur le sujet qui nous intéresse.

Et vos efforts pour populariser la blockchain ne s’arrêtent pas là…

Non ! Un concours des meilleurs talents de la blockchain est prévu pour fin septembre. Ce sera un défi en ligne sur toute la thématique du Web3 : meilleur développeur, meilleur graphiste NFT, meilleur rédacteur web sur la blockchain, etc. Il y a aujourd’hui une montée en puissance de la blockchain et de sa mise en place dans les entreprises. Il n’y a pas encore suffisamment de formations. Aujourd’hui, en poste, on retrouve beaucoup d’autodidactes. Ce concours permettra d’identifier les talents et de pouvoir amener les recruteurs auprès d’eux afin d’éventuellement leur proposer un poste.