La plus grande conférence d’Europe sur les cryptomonnaies revient cet été, les 25, 26 et 27 août au Casino de Biarritz. Les journées du vendredi et du samedi étant réservées aux connaisseurs de l’univers, la première journée de l’événement sera, elle, gratuite et ouverte à tous les profils. L’objectif est de « démocratiser le bitcoin auprès d’un public très très large » explique Jonathan Herscovici, fondateur de Surfin’Bitcoin.

Des étapes à suivre pas à pas

Baptisé « Surfin’Day », ce premier jour sera rythmé par trois temps fort distincts. Trois étapes bien définies afin d’accompagner les novices et leur faire connaître de manière la plus ludique possible le bitcoin.

Pour ouvrir le bal, une chasse aux trésors ! En partenariat avec la mairie de Biarritz, 10 QR codes seront cachés dans 10 différents endroits « remarquables » de la station balnéaire. Chaque fois qu'ils flasheront un code, les joueurs devront répondre à une question. A la clé, 10.000€ en cartes cadeaux bitcoin seront répartis entre les participants ayant répondu correctement aux 10 questions. Une occasion de faire découvrir la ville et la reine des cryptomonnaies pendant la période estivale.

Suivra ensuite la toute première compétition mondiale de ce que Surfin’Bitcoin appelle le « Surf to Earn » : un tête à tête contre-la-montre très mouvementé avec un surf mécanique afin de remporter des satoshi, la plus petite unité de bitcoin. Plus longtemps vous resterez sur la planche de surf et plus de satoshi vous remporterez.

Remonter aux origines du bitcoin

Et enfin, pour clôturer cette journée mouvementée, un documentaire sur Satoshi Nakamoto, le très secret créateur du bitcoin, sera diffusé. Long d’environ une heure, le métrage revient sur les origines du bitcoin, de son invention à son fonctionnement. Le but est de « chercher des gens qui n’y connaissent rien, des no-coiners » souligne Jonathan Herscovici, « nous irons chercher des touristes à Biarritz, nous irons tracter sur la plage. Afin d’inciter les gens à venir visionner le documentaire, nous offrirons un verre à la fin de la diffusion. » Une heure de débat sera ensuite prévue afin d’échanger avec les participants.

Une journée bien dense pour vous faire découvrir le vaste univers du Bitcoin tout en profitant des vacances d’été au bord de la plage biarrote.