Hasheur démocratise et analyse le monde de la blockchain et des nouvelles technologies depuis 2016 sur Youtube. Il est également entrepreneur et dirige plusieurs entreprises dans ce secteur.

Quels sont les usages de la blockchain qui vous semblent les plus intéressants aujourd’hui ?

Je pense que les meilleurs usages n’ont même pas encore été pensés. La blockchain est une boîte à outils, et nous commençons à peine à entrevoir les possibilités qu’elle offre. Et chaque outil permet lui-même de multiples usages. Parmi ceux-ci on peut citer les levées de fonds communautaires (ICO) et donc le financement de projets, les NFT – qui garantissent l’authentification des objets numériques – l’art, le gaming ou encore la mise en place de différents modèles de gouvernance… Le champ des possibles s’agrandit chaque jour.

Y a-t-il des pièges à éviter lorsqu’on souhaite investir dans les NFT ?

Totalement, d’autant plus que les NFT sont devenus une vraie tendance. Le potentiel est si fort, qu’on peut parfois oublier qu’il faudra des années avant de voir se développer des usages concrets et pertinents, un peu comme internet à l’époque. Il faut donc se renseigner au maximum afin d’identifier les projets sérieux, qui restent aujourd’hui minoritaires. Il faut également différencier les projets purement artistiques, qui n’ont de valeur que l’appréciation des collectionneurs, des initiatives qui offrent des « utilités », des accès, services ou encore des droits (comme celui de participer à la gouvernance d’un journal par exemple !). Investir sans visibilité et sans compréhension des valorisations de ces actifs est particulièrement dangereux.

Quels types de projets liés aux NFT suivez-vous particulièrement ?

Je m’intéresse principalement aux projets d’entrepreneurs que je fréquente, qui ont pour objectif final de délivrer un service ou une expérience, comme Ternoa par exemple. J’aime beaucoup le gaming, et je suis proche d’initiatives comme Dogami, Cross the Ages, Off the grid, Sorare ou encore Aurory. Les NFT m’intéressent également pour les possibilités qu’ils offrent en matière de fundraising, de gouvernance ou encore d’authentification. Mais encore une fois, les projets NFT sont pour la plupart encore au stade du développement et y investir reste un vrai pari. Et nous attendons encore un cadre juridique précis en Europe pour avoir une vision claire concernant les limites de tous ces usages.