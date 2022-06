Son bracelet « Ledgerendary » et le Nano S Plus, le produit star de la firme, qu’il porte en sautoir, en attestent. Sébastien Badault n’a pas mis longtemps pour prendre ses marques dans sa nouvelle maison. L’ex-DG d’Alibaba France est devenu il y a quelques mois le vice-président de Ledger, licorne française spécialisée dans la protection des cryptoactifs. Avec une mission ambitieuse : placer les NFT et le métavers au cœur du développement de l’entreprise.

Le métavers n’est pas encore massivement adopté. Pourquoi y accorder autant d’importance dès aujourd’hui ?

Ledger a un rôle important à jouer pour élargir la communauté des utilisateurs du Web 3 en général. Cet élargissement sera progressif. Ce qui va faire venir les gens vers ces services, ce sera probablement le jeu vidéo. Ce qui les fera rester, ce seront les créateurs. Il faudra aller sur ces plateformes Web 3 pour communiquer avec eux. Et ce qui fera in fine la différence, ce sera le changement dans les modèles économiques, que ce soit dans la culture, les médias, la grande distribution etc. Ce sont, à mon avis, les créateurs qui vont mener le mouvement. Quand ils pivoteront, les utilisateurs suivront.

Pourquoi quitteraient-ils les plateformes comme Youtube, Instagram ou Tiktok qui leur ont permis d’obtenir leur audience ?

Principalement parce que la manière dont les modèles économiques ont été développés dans le Web 2.0 ne sont pas vertueux. Aujourd’hui, les créateurs sont à la merci de ces plateformes. Du jour au lendemain, elles peuvent les virer, réduire de moitié les revenus redistribués. Tous les créateurs de contenus, nous tous finalement qui postons, partageons, nous ne gagnons rien en échange de ce que nous produisons. Il y a une vraie inégalité à la base de ces modèles-là.

Le Web 3, ce serait la fin de ces géants du numérique ?

Je ne pense pas qu’il va y avoir une disparition du Web 2 au profit du Web 3. Créer sa communauté, actuellement, passe principalement par des plateformes comme Twitter ou Instagram. Mais je suis persuadé qu’il y aura un glissement d’un modèle vers l’autre. La décentralisation s’opérera d’abord au niveau des créateurs de contenus. Elle se fera ensuite dans la façon dont les audiences sont récompensées. En rétribuant via des tokens celles et ceux qui parlent de nous, s’engagent autour de notre art, on crée un cercle vertueux et une caisse de résonance qui permet à terme de se passer des plateformes du Web 2.

Et que ferez-vous dans tout ça ?

Quand ce changement aura eu lieu, chacun possédera en nom propre de plus en plus de médias (de la musique, des films, des objets liés au sport, etc.). Le besoin de les sécuriser sera primordial. Ledger a été créé par des gens qui voulaient protéger leurs bitcoins, puis leurs autres cryptomonnaies. Aujourd’hui, on sécurise 20 % des cryptomonnaies mondiales, mais quand on regarde certaines collections NFT, le pourcentage de jetons déposés sur nos produits est largement supérieur. Il y a deux manières de comprendre cette différence. La manière positive, c’est de dire que les gens ont un rapport avec leurs NFT qui est émotionnel, parce qu’ils aiment l’artiste derrière par exemple, ou social parce que la possession de tel ou tel NFT leur donne accès à la communauté qui est autour.

Et la manière négative ?

Disons que dans le Web 3 il y a beaucoup de hacks, de phishing, de scams, et particulièrement sur les NFT, d’où un besoin de sécuriser encore plus fort. Dans le métavers, on aura des vêtements virtuels, des jetons qui prouvent qu’on a assisté à la finale de Roland-Garros ou au concert de Snoop Dogg​… Ils n’ont pas forcément de valeur mais ils sont constitutifs de notre être digital. Et protéger ça, c’est encore plus important que de protéger ses biens.

Après des années à vanter l’accès, l’abonnement, la location, c’est le grand retour de la propriété…

La vraie révolution, c’est bien celle de la possession, oui. Ca ne veut pas dire que la logique de Airbnb ou Uber soit mauvaise. Mais avoir la main sur ce que l’on fait dans l’univers numérique, c’est primordial. Jusqu’à l’avènement de la crypto et du Web 3, le seul élément numérique que l’on pouvait posséder, c’était un nom de domaine. Si j’arrête demain mon abonnement Spotify, je perds mon historique, mes playlists, etc. parce que tout est centralisé et que je suis dans une logique de location. Demain, nous aurons un mix entre ces deux logiques.

Demain ? Pourquoi pas aujourd’hui ?

Les gens sont nombreux à rejeter l’hégémonie de la tech des géants américains mais ne feront le pas que lorsqu’on leur proposera une alternative Web 3 au moins aussi pratique. Le gros sujet, c’est la facilité d’accès. Si vous avez des jetons partout, des doubles numériques de tout ce que vous achetez, vous avez besoin d’une plateforme visuellement agréable et facile d’accès pour gérer tout ça. Le premier défi repose sur la communauté des développeurs qui doivent créer ces interfaces très simples et intuitives.

Le défi est immense également pour les entreprises qui vont une fois de plus devoir se réinventer…

Regardez la musique, un secteur résistant au changement. Les seules innovations qu’adopte cette industrie ont pour but de vous faire acheter à nouveau un produit que vous avez déjà. Moi, Sgt. Pepper’s, je l’ai en vinyle, en cd et maintenant je le paie via Spotify tous les mois. Dans le même temps, le gaming a, lui, constamment adopté les nouveaux modèles. Aujourd’hui, il fait sept fois la taille de l’industrie musicale. Pas parce qu’ils ont sept fois plus d’utilisateurs que la musique mais parce qu’ils ont su innover dans les modèles et trouver des moyens de monétiser que la musique n’a pas su trouver. Il faut réfléchir aux modèles de demain : ils peuvent vraiment changer le monde. On est au début d’un mouvement fascinant. Ça vaut le coup d’en faire un magazine.