Le 16 juin, alors qu’ils pensent récupérer leur exemplaire du jour, les lecteurs de 20 Minutes découvriront à sa place 20 Mint : un magazine gratuit entièrement consacré au Web3. Les premiers articles des journalistes arrivent sur le bureau de la rédaction en chef, la communauté finalise son glossaire… Le sprint final est lancé

1. Envoyez-nous vos vidéos !

Nous ne pourrons pas être à vos côtés pour la distribution de jeudi 16 juin mais nous aimerions bien vous voir. Alors si vous mettez la main sur l’un de nos 800.000 exemplaires et que vous êtes d’accord pour figurer dans notre clip souvenir, envoyez-nous une vidéo sur le Discord du projet. Les plus drôles seront intégrées au montage final.

2. Un artiste en une

Ce numéro 1 doit garder quelques surprises, mais nous pouvons malgré tout vous donner quelques infos sur le déroulé du magazine. La Une du journal sera illustrée par Lighton, un artiste très actif dans le monde des NFT et dont une œuvre nous semblait parfaite pour illustrer ce numéro consacré à l’écosystème blockchain français. Si vous pensez avoir deviné quel est le visuel de cette Une, postez-le sur le discord. Nous vous enverrons un exemplaire collector du magazine dédicacé par toute l’équipe.

3. Interviewez Yann Toullec, CEO d’Univers

Mardi à 18h30 sur Twitch, Romain Gouloumès et Théo Poisson feront une petite pause pour accueillir dans le studio du Carré Champerret Yann Toullec, le CEO d’Univers. Univers est un "Layer 0", une infrastructure qui a pour but de relier les métavers entre eux et de permettre à nos avatars de passer de l’un à l’autre sans friction. Un 20 Mint au Carré spécial Métavers qui s’annonce passionnant…

4. Retrouvez l’interview de John Karp

Malgré quelques problèmes de son, vous êtes venus en nombre mardi dernier pour interviewer John Karp, le co-animateur du NFT Morning et cofondateur de la NFT Factory. L’émission est à retrouver ici :

5. Un jour, un jeu

Pour faire patienter la communauté, Gauthier, l’âme de notre Discord, organise chaque jour un jeu. Rien d’autre gagner que notre estime éternelle. Si vous voulez participer, ça se passe ici.