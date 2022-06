John Karp anime avec Rémy Peretz la meilleure émission francophone sur les NFT, le NFT Morning tous les matins sur ClubHouse. Avec son acolyte, il a coécrit NFT Révolution, un livre référence sur le sujet. Et avec 125 autres passionnés, il va fonder la NFT Factory, un lieu consacré au mouvement en plein Paris. Il a organisé à Lisbonne la Non Fungible conférence… Qui mieux que lui pouvait nous parler de la fièvre pour les jetons non fongibles ?

Nous l’avons donc invité dans notre studio du Carré Champerret pour répondre en direct sur Twitch aux questions de la communauté. L’émission 20 Mint au Carré du 8 juin est à redécouvrir ici :