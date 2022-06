Deux mille mains en action. Le raccourci est faux puisque les 999 NFT vendus par 20 Minutes sont actuellement répartis entre 792 propriétaires et que tous ne sont pas actifs. Mais l’image est parlante. Et elle rend bien compte de l’hyperactivité de la communauté 20 Mint qui s’emploie sur Discord et Twitch à bâtir le premier magazine gratuit consacré à très grand tirage consacré au Web 3. Un point sur cette semaine bien remplie et sur les deux semaines qui nous séparent de la parution de 20 Mint, le 16 juin.

1. Le chemin de fer validé

Un tiers de la pagination pour de la pédagogie, un tiers d’articles très courts à destination des lecteurs pressés, un tiers d’articles d’analyse pour alimenter la réflexion de ceux que le web 3 intéresse. Des portraits, un beau reportage, une interview collaborative, une sélection de projets innovants… C’est la recette proposée pour ce premier numéro qui sortira le 16 juin et qui sera parsemé de définitions rédigées par les membres de la communauté pour aider les nouveaux à comprendre le jargon du web 3. On vous en dit plus sur le contenu la semaine prochaine, mais le magazine prend forme et nous sommes impatients de vous le faire lire.

2. Un appel à projets NFT

Pour sélectionner les 10 projets NFT français les plus intéressants du moment, nous avons proposé à chacun de faire des propositions sur le Discord. L’heure est à présent au vote, réservé aux détenteurs de machines à écrire NFT qui pourront élire leurs préférés.

3. L’interview collaborative de John Karp

Le prochain invité de 20 Mint au Carré, l’émission Twitch du mardi soir (18h30) consacré au Web 3, figurait dans le top 20 des personnalités web 3 établi par notre communauté. John Karp est l'un des plus grands experts français des NFT. Avec son acolyte Rémy Peretz, il anime chaque matin sur Club House le NFT Morning, un show incontournable pour qui s'intéresse aux jetons non fongibles. Nous lui consacrerons un entretien dans le magazine du 16 juin, entretien que nous allons réaliser avec tous les membres de la communauté qui le souhaitent. Rendez-vous donc mardi à 18h30 sur notre chaîne pour l'interviewer en direct .

4. Metafight dans 20 Mint à l’Octogone

Thomas Chauveau, cofondateur de Metafight, était notre invité mardi soir. Si vous avez raté le direct et voulez tout savoir de cette plateforme web3 consacrée au MMA, qui dame le pion aux Américains et a un coup d’avance dans le métavers, voici une séance de rattrapage :

5. Une énigme diabolique

Encore pas mal de cadeaux cette semaine, notamment des pass pour découvrir Metafight offerts pendant le direct Twitch. Mais le gros lot revient aux deux acharnés qui sont arrivés à bout de l’énigme conçue par Gauthier, l’animateur diabolique de notre Discord. Bravo à Mafiiou et Bit-Load-Aka-RIP300WORDS, ils remportent chacun une place pour assister aux 24 heures du Mans, dont 20 Minutes est partenaire.