Fin avril, 20 Minutes vendait en moins d’une journée 999 NFT permettant de financer un magazine gratuit de 24 pages consacré au Web 3, les innovations liées aux blockchains. Depuis, les détenteurs de ces jetons non fongibles sont tous à l’œuvre pour aider la rédaction de 20 Mint à créer le magazine le plus intéressant possible. Rejoignez-les sur Discord et sur Twitch pour construire la suite de cette aventure !

1. Ce week-end, un chemin de fer

Etape importante de la construction d’un magazine, la réflexion autour du chemin de fer. Ce document figurant l’ensemble des pages du futur 20 Mint permettra de comprendre les grandes orientations du numéro 1. Il est encore, au moment où nous écrivons ces lignes, l’objet de tractations. Après sa présentation à la communauté des détenteurs de NFT, les Mécas, sur le Discord, nous aurons de nouveau à le réécrire, puis nous pourrons lancer toute l’équipe de rédaction dans la dernière ligne droite. Distribution du journal le 16 juin, le compte-à-rebours est enclenché.

2. Une nouvelle consultation

En vingt ans d’expérimentations, 20 Minutes a trouvé sa recette. Et c’est cette formule, mélange de formats courts et longs, de sujets fouillés et d’anecdotes, de reportages, d’interviews et d’articles de synthèse, que nous devons appliquer à 20 Mint pour réussir notre pari : intéresser le très grand public aux enjeux du web 3. Parmi les pages iconiques de 20 Minutes, c’est la Dix news que nous allons tenter d’adapter la semaine prochaine, en votant pour une sélection des 10 projets NFT francophones les plus innovants du moment. Si vous voulez proposer votre projet, ça se passera sur le Discord.

3. Rendez-vous mardi à 18h30 pour un Metafight

La prochaine émission de 20 Mint au Carré sur Twitch mardi à 18h30 sera l’occasion de débattre en live du chemin de fer et d’expliquer le fonctionnement de notre sélection des 10 projets NFT les plus innovants du moment. Mais ce sera surtout l’occasion de poser à Thomas Chauveau, à l’origine avec Julia Mahé, de Metafight. Une plateforme qui permet de faire s’affronter des NFT représentant des combattants de MMA. Vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions sur le Discord.

4. Une première qui grésille

La première de 20 Mint au Carré, c’était mardi 24 sur Twitch. William Muskus, directeur marketing de Tales from the Wild, a essuyé les plâtres avec nous. Le son n’était pas toujours parfait (mauvais branchement, désolé) mais vous étiez nombreux pour nous suivre et ça nous a fait particulièrement plaisir. Si vous avez raté le stream, le voici en vidéo :

5. Un poap pour l’Histoire

Vous êtes plus de 200 à avoir collecté le Poap offert aux premiers spectateurs de notre émission Twitch. Merci à PoapFR qui a mis en place la distribution. Vous êtes nombreux à nous demander à quoi sert ce NFT ? A prouver que vous étiez derrière nous dès la première heure. Et qui sait, peut-être qu’on lui trouvera prochainement un nouvel usage…