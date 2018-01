VIDEO. Elle se fait arrêter par la police pour une raison improbable

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 Heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce jeudi 25 janvier…

Elle se fait arrêter par la Police pour une raison improbable - Le Rewind — Capture d'écran

Complètement dingue. À Los Angeles aux États-Unis, une jeune femme a été plaquée au mur et menottée pour avoir posé son pied sur le siège du métro. Les autorités ont ouvert une enquête sur cette arrestation jugée disproportionnée.

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, le plus petit hand spinner du monde, une appli pour enfant très flippante, l'anniversaire de Fiona l'hippopotame, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

