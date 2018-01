VIDEO. Un pompier rattrape un enfant jeté du 3e étage d'un immeuble en feu

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce mercredi 17 janvier…

Un pompier rattrape un enfant lancé du 3e étage lors d'un incendie - Le Rewind — Capture d'écran

Une véritable leçon d’héroïsme… et d’agilité ! Alors qu’un incendie était en train de dévorer leur immeuble, un père de famille a empoigné son enfant et s’est précipité pour descendre l’échelle des pompiers le plus vite possible. Il a alors jeté son bébé du troisième étage. Rattrapé tout en souplesse par l’un des pompiers venus les secourir. Ouf !

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, une météorite, un record du monde avec des katanas, un faucon qui bave devant un magazine, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

