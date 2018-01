Le youtubeur Logan Paul scandalise les internautes en diffusant la vidéo d'un cadavre

Le youtubeur Logan Paul — Richard Shotwell/AP/SIPA

Mais qu’est-il passé par la tête de Logan Paul ? Depuis quelques heures ce mardi, une vidéo du youtubeur américain (suivi par plus de 15 millions de followers), suscite une forte polémique. On y découvre l’une des expéditions du jeune homme dans la forêt d’Aokigahara au Japon, dite « la forêt du suicide », et sa confrontation avec le cadavre d’un homme ayant mis fin à ses jours par pendaison…

« On a trouvé un cadavre dans la forêt japonaise du suicide »

Supprimée depuis, cette vidéo glaçante, intitulée « on a trouvé un cadavre dans la forêt japonaise du suicide », montrait Logan Paul accompagné de ses camarades (à l’origine dans le cadre de Pokemon GO a priori), face à un véritable cadavre. « Je déteste avoir à dire ça, mais je crois qu’il y a quelqu’un qui s’est pendu juste ici (…) ses mains sont violettes, il est mort ce matin », explique-t-il face caméra, filmant au passage en gros plan, le corps encore pendu à un arbre. Le but de cette vidéo sordide ? « Eveiller les consciences », précise Logan Paul. « Ce n’est pas pour faire du clic. C’est le vlog le plus vrai que je n’ai jamais mis en ligne sur cette chaîne. Je crois que ça marque un tournant dans l’histoire de YouTube car je suis quasiment certain que cela n’a jamais été fait », développe-t-il.

Un vlog qui a très vite scandalisé les internautes, choqués et écœurés par la diffusion de cette vidéo, dont Aaron Paul de la série Breaking Bad. « Cher Logan Paul, comment oses-tu ! Tu me dégoûtes. Je n’arrive pas à croire qu’autant de jeunes gens regardent tes vidéos. Tellement triste. En espérant que ta dernière vidéo les réveille. Tu es un déchet. Purement et simplement. Le suicide n’est pas une blague. Va pourrir en enfer. »

Dear @LoganPaul,



How dare you! You disgust me. I can't believe that so many young people look up to you. So sad. Hopefully this latest video woke them up. You are pure trash. Plain and simple. Suicide is not a joke. Go rot in hell.



Ap — Aaron Paul (@aaronpaul_8) January 2, 2018

Mais Logan Paul il voit quelqu'un qui s'est pendu il le film en mode c'est un jeux mais vous trouvez encore le moyen d'le défendre y'a quoi dans vos cerveaux — 5hinee sahara day (@ibgdrgnmv) January 2, 2018

Mais WTF ! Logan Paul qui filme un cadavre et en rigole lors d’une excursion en forêt sachant qu’au début c’était pour Pokémon GO... Alors c’est déjà ça 2018? Et moi qui croyait que les gens seraient beaucoup plus intelligents. — Allan (@basicallyallan) January 2, 2018

« Je suis désolé »

Face à cette avalanche de critiques, le youtubeur a très vite présenté ses excuses. « Cher Internet, je suis désolé. C’est une première pour moi, écrit-il. Je n’ai jamais fait face à autant de critiques auparavant, parce que je n’avais jamais fait de telle erreur. Je suis entouré de bonnes personnes et je crois que je prends de bonnes décisions, mais je suis un être humain. Je peux me tromper. » « Je ne l’ai pas fait pour les vues (…) Je voulais éveiller les consciences sur le suicide et faire de la prévention. Je me suis dit que si cette vidéo pouvait sauver juste une vie, cela en valait la peine. »

Des excuses insuffisantes pour certaines personnalités, qui n’ont pas tardé à lui répondre sur Twitter. « Logan Paul, tu es un idiot. Tu ne fais pas de la prévention. Tu te moques. Je n’arrive pas à croire à quel point tes « excuses » sont élogieuses envers toi-même. Tu ne mérites pas le succès (les vues) que tu as. Je prie Dieu pour que jamais tu n’aies à vivre ce qu’a pu vivre cet homme », a écrit de son côté l’actrice Sophie Turner.