Caitlyn Jenner, Wyclef Jean… Mais que viennent faire les people au Web Summit de Lisbonne?

Caitlyn Jenner, Wyclef Jean, François Hollande et Rosario Dawson (montage) — SIPA

Le Web Summit, la plus grande conférence européenne dédiée à l'innovation et aux nouvelles technologies, est organisée du 6 au 9 novembre à Lisbonne.

François Hollande rencontrera des start-ups de l'économie sociale et solidaire dont celles de la French Tech.

1.200 conférenciers et 60.000 visiteurs sont attendus pendant ces trois jours.

De notre envoyée spéciale à Lisbonne,

Lisbonne, 6 novembre. Le Web Summit, la conférence internationale sur les nouvelles technologies, ouvre ses portes sous un soleil de « plomb » (si, si, 21°C et pas un nuage, vous pouvez nous haïr). On s’attend, comme les années précédentes, à voir débarquer les grosses pointures de l’innovation : les Gafa, les startups de la french tech et tous les acteurs qui bâtissent le monde de demain. Mais voilà, au milieu des 1.200 conférenciers, se faufilent des noms plus souvent associés à la rubrique People qu’aux articles de Wired.

Rosario Dawson, Caitlyn Jenner, Wyclef Jean et même notre ancien président, François Hollande. Que viennent faire ces people au « Davos des geeks » cette semaine ? On s’est amusés à lancer les paris (et on s’est souvent trompés)…

Caitlyn Jenner

Caitlyn Jenner - SIPA

Notre idée : Caitlyn Jenner « speakeuse » au Web Summit, on a beau chercher, rien de très évident nous vient à l’esprit. C’est un peu comme imaginer Bernadette Chirac défiler pour Victoria’s Secret, l’image laisse songeur. On s’est dit que l’icône transgenre de L’incroyable famille Kardashian a tout simplement décidé de rendre visite à une connaissance portugaise (ou un membre éloigné de sa famille, pourquoi pas ?) et en a profité pour faire un crochet par la conférence.

En vérité : Et bah pas du tout. Caitlyn Jenner montera deux fois sur la scène de la Altice Arena le 9 novembre, elle s’exprimera en tant qu’ancienne athlète sur le thème : « La marque olympique s’est-elle détériorée ? ». Alors connue sous le nom de Bruce Jenner, Caitlyn Jenner était un célèbre athlète du décathlon, médaillé d’or aux JO d’été de 1976. Elle se penchera ensuite sur la difficile définition du genre le même jour à travers la question : « Qui définit le genre ? ». Elle ne vient clairement pas pour rigoler.

Rosario Dawson

Rosario Dawson - SIPA

Notre idée : Rosario Dawson, qui a fait ses débuts dans Kids de Larry Clark avant de nous couper le souffle dans Boulevard de la mort de Quentin Tarantino, s’est invitée parmi la liste des conférenciers du Web Summit. On nous a soufflé dans l’oreillette qu’il ne s’agissait pas d’une coquille dans la programmation, alors on a lancé les paris : elle ne présenterait pas une technologie de réalité virtuelle pour le cinéma par hasard ?

En vérité : Pas vraiment. L’actrice de The defenders va courir dans tous les sens pendant ces trois jours. Elle enchaîne cinq conférences sur des thématiques très différentes. Politique, cinéma, recyclage… Elle est sur tous les fronts. Rosario Dawson a non seulement cofondé la plateforme Studio one eighty nine, qui promeut la mode et l’inspiration africaine, mais aussi Voto Latino, une organisation qui incite les jeunes Latinos à devenir des acteurs de la démocratie. A Lisbonne, elle va imaginer le futur du cinéma, se pencher sur la manière dont les campagnes politiques évoluent, et débattre avec l’Ange de Victoria’s Secret Sara Sampaio au sujet des stars activistes. Rosario est par-tout.

Wyclef Jean

Le chanteur Wyclef Jean - SIPA

Notre idée : L’ex Fugees va déchaîner le dancefloor à l’une des soirées du Night Summit ?

En vérité : Presque, mais pas tout à fait. Après huit ans d’absence, le rappeur star des années 1990 jouera avec des musiciens locaux un morceau de son nouvel album Carnival III (sorti en septembre dernier) pendant sa masterclass jeudi. Mais il ne fera pas que chanter, il parlera aussi. Avec le directeur de Deezer Hans-Holger Albrecht, il planchera sur le sujet : « La technologie peut-elle sauver l’industrie de la musique ? » Vous avez 20 minutes (on est comme ça au Web Summit, on réfléchit vite).

François Hollande

François Hollande - SIPA

Notre idée : Le terme « star » est, il est vrai, un peu galvaudé pour un ancien président de la République, mais tout de même. Que vient faire l’ex chef de l’État, désormais au chômage, au rendez-vous le plus geek du monde ? Spontanément, on aurait envie de répondre : il vient savonner la planche de son successeur Emmanuel Macron qui rêve de faire de la France une start-up nation ?

En vérité : A priori, non. François Hollande se tournera mardi sur le lien entre bien-être social et nouvelles technologies au Forum -où seuls une poignée de VIP ont droit de cité-. Les innovations produisent d’importants changements dans la société, les acteurs doivent prendre leurs responsabilités. A la rentrée, François Hollande a pris la présidence de la fondation La France s’engage, un « label qui récompense les projets les plus innovants au service de la société ». Voilà, vous savez tout, maintenant.