Compte Twitter de Donald Trump désactivé volontairement : Le réseau social mène son enquête

Un accident qui n’en serait pas un. Après avoir annoncé que le compte Twitter de Donald Trump avait été désactivé « par inadvertance », Twitter est revenu sur ses propos en annonçant qu’il s’agissait en fait d’une manipulation volontaire d’un employé qui passait sa dernière journée dans l’entreprise.

Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF