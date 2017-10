Le patron de Google promet de modifier l'emoji cheeseburger, après tout un fromage sur Twitter

Capture d'écran du compte Twitter de Sundar Pichaï, le patron de Google. — Capture d'écran/Twitter

Google en a fait tout un fromage. La firme de Mountain View a frôlé la crise à la suite d’un tweet publié ce samedi dans lequel étaient comparés les emojis cheeseburger d’Apple et de Google. « Je pense que nous devons avoir une discussion sur la façon dont l' emoji cheeseburger de Google met le fromage tout en dessous du burger, alors qu’Apple le place au-dessus », a posté Thomas Baekdal.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc — Thomas Baekdal (@baekdal) October 28, 2017

Visiblement, les deux firmes n’ont pas la même recette : Google place le fromage directement sur le pain, alors qu’Apple, lui, le place au-dessus le steak, comme le font la majorité des chaines de burgers. Bref, l’emoji de Google est une hérésie pour les exégètes du cheeseburger.

Plus de 16.000 retweets

Le tweet a enflammé la Toile, avec plus de 16.000 retweets et le double de « j’aime ». Et il n’en fallait pas plus pour que la « polémique » remonte aux oreilles du patron de Google, Sundar Pichaï. Afin de couper court à la polémique autour de la recette du cheeseburger, ce dernier a promis de modifier l’emoji dans les meilleurs délais.

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag — Sundar Pichai (@sundarpichai) October 29, 2017

Reste désormais à Google à régler le problème de l’emoji bière, non ?