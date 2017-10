Un ingénieur d’Apple licencié après que sa fille a publié une vidéo de l’iPhone X

L'iPhone X dispose d'un écran sans bord de 5,8 pouces. — DR

Un déjeuner père-fille qui finit mal. Ken Bauer, un ancien de chez Broadcom recruté par Apple en août 2013, est l’un des ingénieurs qui ont élaborél’iPhone X. Lorsqu’il invite sa fille, Brooke Peterson, à déjeuner au campus de la firme, elle filme le lieu et le prototype du smartphone avant de balancer la vidéo sur YouTube. Le clip devient viral et Apple a donc pris la décision de licencier l’ingénieur, rapporte le magazine américain Complex.

« Je ne suis pas fâchée contre Apple »

Apple est très strict lorsqu’il s’agit de capturer des images sur les lieux de travail, a fortiori une nouveauté qui n’est pas encore sortie sur le marché. La firme estime également que cette vidéo a dévoilé des informations sensibles et confidentielles, notamment des noms de codes pour des produits qui ne sont pas encore sur le marché et des QRCode spécifiques au personnel de la compagnie.

A la demande d’Apple, la jeune fille a immédiatement retiré la vidéo, qui avait été vue 1 million de fois. Dans une nouvelle vidéo, elle a déclaré qu’elle ignorait qu’il s’agissait là d’une violation et partage son point de vue à la suite du licenciement de son père. « Mon père était un ingénieur privilégié pour Apple », explique-t-elle. « Je ne suis pas fâchée contre Apple, je vais continuer à acheter leurs produits, et mon père prend toute la responsabilité pour le règlement qu’il a brisé, mais c’était innocent », défend-elle. « J’espère qu’Apple va faire plus d’efforts à partir de maintenant pour parler des règlements et pour s’assurer que les employés les connaissent », attaque-t-elle.

Si le licenciement du père de Peterson est irrévocable, elle espère que d’autres employés ne feront pas la même erreur.