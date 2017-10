VIDEO. En direct à la TV, ils goûtent des chips.... un peu trop épicées

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce jeudi 26 octobre…

Ils goûtent les chips les plus épicées du monde... et le regrettent - Le Rewind — Capture d'écran

Manger des chips au petit-déjeuner, ce n’est pas forcément conseillé. Mais quand elles sont, en plus, très épicées, ça se transforme en séance de torture ! Ces présentateurs TV en ont fait l’amère expérience. Leur journée a dû être, après ça, très compliquée…

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, le retour de Bam Margera, les champions d’Halloween, l’homme qui parle le plus vite du monde, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

