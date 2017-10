VIDEO. Une soirée qui tourne au grand n'importe quoi

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce vendredi 20 octobre…

Une soirée qui tourne au grand n'importe quoi - Le Rewind (video) — Capture d'écran

Nombreux sont les films qu’il vaut mieux éviter de reproduire à la maison. Projet X en est un par exemple. Quand on en est à balancer des écrans plats depuis le toit de sa maison sur les invités, c’est qu’il est sûrement grand temps de mettre fin à la fête !

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, les trois stades de l’ivresse lors d’un mariage, l’entraînement trop bizarre de Petr Cech, gardien de but à Arsenal FC, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !