Derrière les smileys, de drôles d'histoires

Un smiley amoureux — Pixabay

La journée mondiale du sourire, c'était le 6 octobre dernier.

« Le monde secret des emojis » va tout vous dévoiler sur l'univers de ces drôles de bouilles jaunes.

Un smiley par ci, un smiley par là. Tous les jours, en pianotant, en textotant, ils viennent agrémenter nos messages Facebook, nos tweets et bien évidemment, nos SMS. Reflétant nos humeurs, nos envies, nos colères ou nos joies, ils valent parfois tous les mots du monde. Savez-vous qui a eu, un jour, la géniale idée d’inventer cette drôle de bouille jaune et ronde ? Notre quiz va vous démontrer que derrière chaque :) se cache une foule d’histoires. Allez, bonne chance et cœur avec les doigts <3.