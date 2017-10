VIDEO. Gaspillage alimentaire : Les chiffres qui font mal au ventre

Gaspillage alimentaire : Les chiffres qui donnent le tournis ! — MIGUEL MEDINA AFP

Un Français jette en moyenne l'équivalent de 109 euros par an

Les légumes, les boissons, les fruits et le riz sont les aliments les plus jetés

Et si vous regardiez dans votre poubelle à l’occasion de la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire ? Oui, car les principaux responsables du gaspillage alimentaire… Ce sont les foyers. Un français jette en moyenne près de 79 kilos de déchets par an, soit l’équivalent de 109 euros, selon les données de l’Ademe.

Les légumes, les boissons, les fruits et le riz sont les aliments que nous jetons le plus aux ordures. En cause : nos mauvaises habitudes. Si nous achetons souvent en trop grande quantité, nous avons aussi du mal à conserver nos produits. Et oui ! Un tiers des denrées jetées ne sont même pas déballées selon une étude de l’Ademe. Alors, à vos astuces anti-gaspillage !

