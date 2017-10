Balancetonporc: Asia Argento accuse un réalisateur de l’avoir violée

Asia Argento met en cause deux autres figures du cinéma sans dévoiler leur nom. L’une des premières comédiennes a avoir mis en cause Harvey Weinstein a profité du hashtag #balancetonporc, qui a permis à des milliers de victimes de se libérer, pour exposer deux hommes sur Twitter dimanche.

Dans un premier tweet, la fille du réalisateur italien Dario Argento écrit : « Un grand réalisateur de Hollywood avec le complexe de Napoléon m’a donné du GHB [connu sous le nom de « drogue du viol » pour ses propriétés sédatives et amnésiantes] et m’a violée alors que j’étais inconsciente. J’avais 26 ans », avant d’enchaîner sur une deuxième confidence.

#quellavoltache Hollywood big shot director with Napoleon complex gave me GHB and raped me unconscious, I was 26 years old #BalancetonPorc

« Un réalisateur/acteur italien a sorti son pénis quand j’avais 16 ans dans sa caravane alors que nous parlions du " personnage "», écrit-elle encore sur le réseau social.

Quelques instants plus tôt, elle avait affirmé : « Je suis sûre que les deux autres hommes qui ont abusé de moi lorsque j’étais adolescente et jeune adulte sont en train de chier dans leur pantalon. »

I am sure the other two men who abused me when I was a teen / mid twenties are shitting their pants right about now #DenounceAllPigs