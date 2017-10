«J'ai peur du noir»: Quand un vêtement pour bébés fait dans l'humour raciste

Cette référence a été supprimée du site Les Petits Morpions. — Capture d'écran

« Je t’aime maman. Pardon pour ton périnée », « Je ressemble à papy et mamy : pas de dents, peu de cheveux et parfois des fuites », « Je suis un sacré casse couILLES »… La marque belge Petits morpions se distingue par les messages trash qui peuvent se décliner sur des bodys pour bébés, mais aussi pour des tee-shirts destinés aux femmes enceintes (« L’accouchement ? Ça va déchirer »).

Cette création détourne le logo Petit Bateau. - Capture d'écran Les Petits Morpions

« Si vous êtes cap’ de faire porter à votre morpion un body original, de l’habiller de manière décalée et que vous voulez sortir du lot, vous êtes au bon endroit ! », clame d’ailleurs le site Internet.

« Toutes des putes sauf maman »

Cependant, certains messages n’ont pas fait rire tout le monde. Check tes privilèges a en effet épinglé la marque pour ses vêtements laissant apparaître un « J’ai peur du noir » au côté d’une représentation stylisée de Saint-Nicolas et du père Fouettard. En Belgique, ce dernier se nomme Pierre le Noir (ou Zwarte Piet), une représentation dont la dimension raciste est fréquemment dénoncée.

« On sait que les enfants sont inquiets dans le noir sans leur veilleuse. Et peut-être que l’acolyte de Saint-Nicolas leur rappelle ce mauvais souvenir », avançait le descriptif du produit.. qui n’est plus disponible à la vente depuis que Check tes privilèges a interpellé la marque : « Bien le racisme Les Petits Morpions ? »

Les vêtements siglés « Toutes des putes, sauf maman » ne sont également plus référencés. En revanche, il est possible de se procurer un body ou un tee-shirt « Les gros sont plus difficiles à kidnapper ». « On reproche toujours aux enrobés d’être ce qu’ils sont mais au moins ils ont cet avantage, c’est sur [sic] qu’ils courent peut-être un peu moins vite que les autres mais sont plus difficiles à dissimuler ! », avance le site.

Capture d'écran du site Les Petits Morpions - petitsmorpions.com

« Merci aux personnes fermées d’esprit de ne pas venir m’importuner, j’en ai assez vu dans ma vie. Pour tous les gens qui sont prêts à s’amuser c’est bien ici que ça se passe ! », prévient la créatrice dans sa bio. De l’humour belge ?