VIDEO. Ils ont tourné une série dans un magasin Ikea sans aucune autorisation

Capture d'écran du premier épisode de «Ikea Heights». — YouTube This Is Channel 101

C’est une curiosité exhumée récemment par les sites américains Rare et Konbini. En 2009 et 2010, Ikea Heights, une série en sept épisodes a été tournée en toute discrétion dans le magasin de l’enseigne suédoise de Burbank, en Californie. Les acteurs évoluaient au milieu des rayons sans que les vrais clients ne leur prêtent vraiment attention. Et aucune autorisation de tournage n’aurait été effectuée par les coréalisateurs Paul Bartunek et Dave Seger…

Un premier épisode bien plus vu que les suivants

Au générique de cette fiction comique fauchée, on retrouve entre autres Whitney Avalon, dont la chaîne YouTube humoristique compte aujourd’hui plus d’un million d’abonnés et Randall Park – que l’on a vu en Kim Jong-Un dans The Interview…

Les épisodes de la mini-série étaient réalisés pour ThisIsChannel101 et sont toujours en ligne. On remarquera que si le premier épisode a été vu quelque 860.000 fois, les suivants peinent à affoler les compteurs…