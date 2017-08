LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au «20 heures»? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce vendredi 4 août…

VIDEO. Il se fait attaquer par deux requins - Le Rewind — Capture d'écran

On se demande encore comment cet homme a fait pour s'en sortir. Piégé dans l'océan pendant une pêche au thon, il se retrouve attaqué par deux requins. Les deux squales semblent agités, et chargent le plongeur. Ce dernier réussit à se défendre avec un couteau et s’en sort sain et sauf.

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, des ballons qui explosent, un arbitre pas sympa, un mec bloqué dans un manège, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

