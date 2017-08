VIDEO. Une scène prend feu à Tomorrowland

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 Heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce mardi 1er août…

Une scène prend feu à Tomorrowland ! - Le Rewind (video) — Capture d'écran

C’est une sacrée frayeur qu’ont connu les festivaliers de Tomorrowland, à Barcelone... Ils ont en effet été témoins d'un incendie sur scène en direct ! Heureusement, malgré les images impressionantes, personne n’a été blessé.

