VIDEO. La vidéo de l'évasion de deux prisonniers mise en ligne

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au «20 Heures» ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce jeudi 27 juillet…

La vidéo de l'évasion de deux prisonniers mise en ligne - Le Rewind — Capture d'écran

Voici une histoire digne d’un épisode de Prison Break ! Un an après leur évasion réussie, la vidéo de la fuite de deux prisonniers américains a été rendue publique. On peut les voir s’échapper par une bouche d’aération.

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un accident de toboggan, un pistolet dans des toilettes, une course de rallye à la première personne, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

Pour ne rien rater

Allez jeter un œil au blog du Rewind

N’hésitez pas à liker la page Facebook du Rewind

Et suivez Le Rewind sur Twitter !