VIDEO. Elle piège son copain... sa réaction est improbable

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 Heures »? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce mercredi 26 juillet…

Elle piège son copain... sa réaction est improbable - Le Rewind — Capture d'écran

Elle avait sûrement tout prévu, sauf ça. Cette jeune fille a fait croire à son copain qu’elle avait cassé sa caméra, et a tout mis en place pour filmer sa réaction en caméra cachée. Mais, contre toute attente, son petit ami lui dit simplement qu’elle ne doit pas pleurer.

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un papa qui a des réflexes de fou, la version old school de Rocket League, un temple qui s'effondre en Birmanie, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

