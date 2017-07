Aidez-nous à choisir l'émoji le plus inutile de tous les temps

Un bien joli montage — Emojis Apple

Alors que la plupart d’entre vous ont sans doute fêté le World Emoji Day comme il se doit - c’est-à-dire, comme chaque jour qu’Internet fait, de contribuer aux 6 milliards d’émojis partagés quotidiennement -, nous avons de notre côté eu un léger doute existentiel sur leur nombre. Soyons clairs : il y en a beacoup trop.

Nous vous avons alors demandé d’en sélectionner quelques-uns et, après une délibération parfaitement impartiale, nous en avons sélectionné 10 qui nous paraissent être franchement absurdes. Maintenant, c’est à vous de voter. Vous trouvez un émoji utile ? Swipez à droite. Vous le trouvez inutile ? Swipez à gauche. Le moins plébiscité d’entre eux (ou le plus moche c’est selon) gagnera le titre honorifique du pictogramme dont on ne veut plus. Du tout du tout.