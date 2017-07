VIDEO. Darwinisme: Il faut éliminer certains emojis qui ne servent à rien. Oui mais lesquels?

Certains emojis ne devraient-ils pas disparaître ? — CATERS NEWS AGENCY/SIPA

C’est le World Emoji Day ! Nous célébrons aujourd’hui, lundi 17 juillet, ces indispensables images qui agrémentent désormais toutes nos conversations écrites.

Certains sont devenus absolument nécessaires. Que serait le monde sans l’emoji « cœurs dans les yeux » ? Que deviendrions-nous sans les emojis singes ? La vie vaudrait-elle la peine d’être vécu sans l’emoji caca ?

OK, mais les autres ? L’emoji crevette ? L’emoji camion vert ? Les multiples emojis stylos ? Les emojis flèche ?

C’est la sélection naturelle, désolay

Comme nous recevons à intervalle régulier de nouvelles livraisons d’emojis, certains très drôles, certains censés corriger les injustices de notre monde (emojis de métiers féminisés, emojis roux…), il y a un gros risque de saturation.

Il faut élaguer. Eliminons les emojis inutiles. OK, mais lesquels ?

Certains militent pour la suppression de l’emoji « pleure de rire », trop ambigu à leurs yeux par exemple. D’autres estiment que l’emoji cœur servi à toutes les sauces (sur le tapis) appauvrit le langage des jeunes. Et il y a ceux qui ne comprennent pas le double-sens des emojis aubergine ou pêche…

Balancez le nom de vos emojis honnis ou que vous jugez juste inutiles dans les commentaires sous cet article ou à contribution@20minutes.fr. On fera suivre la liste au très sérieux Consortium Unicode, police internationale des emojis (et on en fera à coup sûr un article !). Merci

