Hugh Grant définit une insulte populaire anglaise à l'aide d'une photo de Donald Trump Jr

ET BIM Son mot doux destiné au fils du président des Etats-Unis a été retweeté plus de 72.000 fois...

Hugh Grant, toujours très chic — Daniel Deme/WENN.com

Hugh Grant a finalement réussi à définir le mot « wanker », une insulte populaire anglaise, à l’aide d’un cliché de Donald Trump Jr. Sur la photo, le fils du locataire de la Maison Blanche tient la queue sciée d’un éléphant qu’il vient de tuer.

Dans un tweet publié le 11 juillet, la star de Coup de Foudre à Notting Hill écrit « Americans often ask me to define the British word "wanker" » [les Américains me demandent souvent de définir le mot branleur]. Son mot doux destiné au fils du président des Etats-Unis a été retweeté plus de 72.000 fois. Il a été diffusé alors qu’un petit tremblement de terre ébranle la famille Trump.

La thèse d’une collusion avec Moscou relancée

Americans often ask me to define the British word "Wanker". pic.twitter.com/vKxKLhxgHI — Hugh Grant (@HackedOffHugh) July 11, 2017

Alors que le New York Times s’apprêtait à publier les emails échangés entre Donald Trump Jr et un intermédiaire pour organiser un rendez-vous avec une avocate russe promettant « des informations compromettantes » sur Hillary Clinton, le fils du président américain a pris les devants, mardi. Sur Twitter, il a publié la conversation intégrale, et des passages-clés relancent la thèse d’une possible collusion avec Moscou. De son côté, Donald Trump, après un silence de plusieurs jours, a réagi dans la soirée, saluant « la transparence » de son fils, « une personne de grande qualité ».

Ce dernier a affirmé dans la soirée dans une interview à Fox News qu’il n’avait pas mis son père au courant car « il n’y avait rien à rapporter ».