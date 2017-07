14-Juillet: IbraTv compte «s'incruster» pour le défilé

DEFI Un an après l’attentat de Nice, Paris sera sous haute protection pour les traditionnelles festivités du 14 juillet...

Chaîne YouYube IbraTv — capture écran YouTube

Le YouTubeur IbraTV se lance un défi sur Twitter (et dans la course aux retweets). « A 50k RT je m’incruste a défilé 14juillet, vous avez 24h », a-t-il promis sur le réseau social suivi par 79.000 abonnés. L’homme, parfois critiqué pour faire gonfler ses likes sur ses vidéos YouTube de la même manière, a très vite relevé le défi. Quelques heures plus tard, il a atteint les 64.000 retweets.

a 50k RT je m'incruste a défilé 14juillet 😏, vous avez 24h — IbraTV (@IbraTV_) July 10, 2017

Il joue le jeu jusqu’au bout et précise à la Police nationale : « C’est juste pour une expérience sociale ».

@PoliceNationale ne vous inquiétez pas , c'est just pour expérience sociale — IbraTV (@IbraTV_) July 10, 2017

l'armée nationale sont mises en garde sûrement, ils vont tous me chercher le jour j 😂 https://t.co/LwyDcddVWt — IbraTV (@IbraTV_) July 10, 2017

Un an après l’attentat de Nice, Paris sera sous haute protection pour les traditionnelles festivités du 14 juillet en présence du président américain Donald Trump, avec près de 11.000 forces de l’ordre mobilisées dans un contexte de menace terroriste élevée. Au total, 3.500 policiers et gendarmes seront chargés de la sécurité du défilé, appuyés par 2.500 sapeurs-pompiers. Sur l’ensemble de l’agglomération parisienne, entre 2.600 et 2.900 membres des forces de l’ordre seront par ailleurs mobilisés.