VIDEO. Cet enfant sans bras est un virtuose de la guitare

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 Heures »? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce mardi 4 juillet…

Un enfant sans bras virtuose de la guitare - Le Rewind — Capture d'écran

C'est une sacrée leçon que nous donne ce petit garçon sans bras. Il joue Hold The Line à la guitare électrique avec les pieds. Et dire que nous sommes incapables de le faire aussi bien avec nos dix doigts !

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, une animation en sable de Game of Thrones, une petite fille qui boit son premier cola, des gens qui s'y prennent mal pour allumer le feu (#Johnny), une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !