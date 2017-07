VIDEO. Des journalistes pètent les plombs en direct

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce lundi 3 juillet…

Des journalistes pètent les plombs en direct - Le Rewind (video) — Capture d'écran

Garder son calme, ce n’est pas toujours facile. Surtout quand on est en direct à la télé et que l’on commente un reportage sur une course de nudistes. Ces journalistes, eux, n’ont pas réussi à se retenir !

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un lavabo qui fait de la musique, une mouche qui aime les sensations fortes, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !