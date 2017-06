VIDEO. Elle fait ses besoins dans un magasin

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 Heures »? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce jeudi 29 juin…

Elle fait ses besoins dans un magasin - Le Rewind — Capture d'écran

Parfois on ne peut vraiment pas se retenir d’aller aux toilettes. Mais là, cette dame aurait pu faire un effort. D’autant plus lorsqu’une personne marche derrière elle et ne regarde pas où elle pose ses pieds…

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un chien qui a très faim, un autre qui a très sommeil, un chat qui prend la foudre, un record du monde WTF, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

