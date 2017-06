Quiz: Etes-vous un vrai «Xennial»?

Kaley Cuoco et Johnny Galecki, les Xennials de «The Big Bang Theory». — Michael Yarish/Warner Bros. Entertainment Inc.

Ras-la-casquette des Millenials, vive les Xennials ! Ils sont suffisamment vieux pour avoir grandi loin d’Internet, mais assez jeune pour avoir trouvé leur premier job grâce à une annonce en ligne. Les Xennials, c’est cette micro-génération constituée de personnes nées au moment de la sortie de la première trilogie Star Wars, c’est-à-dire entre 1977 et 1983, mais qui aussi, partage un ensemble de valeurs.

Le pont entre la génération X et les Millenials

Le terme « Xennial », apparu sur divers sites ces dernières années, fait le buzz (une expression un peu old, mais emblématique de la micro-génération Xennial) depuis l’interview d’un sociologue australien sur le blog Mamania.

Cette génération a la particularité d’avoir vécu son enfance en mode analogique et leur vie d’adulte en mode numérique. Ils ont grandi sans téléphones portables, sans réseaux sociaux, mais ils ont vécu et participé à la révolution numérique alors qu’ils étaient dans leur vingtaine. Sans faire parti des « digital natives », ils pigent parfaitement comment fonctionne Snapchat et Tinder, mais savent comment s’occuper tout un week-end à la campagne sans accès au Wifi. Ils sont le pont entre la génération X et les Millennials. Vous reconnaissez dans cette définition ? Faites le test pour découvrir à quel point vous êtes Xennial !