Facebook franchit le cap des 2 milliards d'utilisateurs

Nouvelle étape pour Facebook. Le réseau social a atteint la barre des deux milliards d’utilisateurs mensuels actifs. Le groupe fondé par Mark Zuckerberg l’a annoncé ce mardi dans un communiqué.

« Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape importante : il y maintenant deux milliards de personnes qui se connectent (…) sur Facebook chaque mois » détaille Facebook, qui avait franchi son premier milliard d’utilisateurs en octobre 2012.

Dans le détail, le groupe estime que chaque jour plus de 175 millions de personnes partagent la réaction «j'aime» et qu'en moyenne 800 millions de personnes «aiment» quelque chose sur Facebook.

Two Billion People Coming Together on Facebook https://t.co/NMwI1NTplD