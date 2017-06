VIDEO. Bloquée dans un manège, elle doit sauter pour s'échapper

LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au « 20 heures » ? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce lundi 26 juin…

Bloquée dans un manège, elle doit sauter pour s'échapper - Le Rewind — Capture d'écran

Cette adolescente de 14 ans s’est fait une belle frayeur dans un parc d’attractions de New York. Bloquée à six mètres de hauteur, elle s’est retrouvée suspendue par le cou et les bras à la nacelle du manège. Mais, pas de bobo : elle a pu être sauvée par des visiteurs qui ont réussi à la réceptionner.

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, l’atterrissage d’une fusée SpaceX, un lionceau au rugissement cromimi, le secret de tous les DJ, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !