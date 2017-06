Boulet et Mélenchon se croisent au Bourget et se lâchent sur Twitter

Capture du tweet de Boulet sur le salon du Bourget 2017 — Twitter

On se marre bien au Salon du Bourget. Boulet, auteur de bandes dessinées, très actif sur Twitter est allé faire un tour au Salon international de l’aéronautique et de l’espace vendredi. Connu pour ses histoires de science-fiction souvent humoristiques, il a testé la réalité virtuelle avec le Centre d’études spatiales (CNES) et en a fait le récit sur le réseau social.

Cet après-midi, on a envoyé @Bouletcorp sur Mars ! Vous aussi, venez tester la salle d'immersion martienne ce weekend au #SpaceBourget17 😎 pic.twitter.com/AeO5Qnzdl7 — CNES (@CNES) June 23, 2017

Devant Jean-Luc Mélenchon, il se lâche : « Purée tu arrives sur Mars, tu fais bonjour au rover et là boum : t’as Mélenchon qui déboule », tweete-t-il.

Vous m'avez gonflé, je me barre sur Mars. pic.twitter.com/6cR85khgvr — -Boulet- (@Bouletcorp) June 23, 2017

Purée tu arrives sur Mars, tu fais bonjour au rover et là boum: t'as Mélenchon qui déboule. pic.twitter.com/wSrfatH6RS — -Boulet- (@Bouletcorp) June 23, 2017

Le nouveau député insoumis attrape la perche et c’est parti pour des échanges riches en références. Jean-Luc Mélenchon répond par une vidéo de son hologramme -sa marque de fabrique pendant la campagne présidentielle-, Boulet enchaîne avec Ghostbusters. Contre-attaque du compte Twitter de l’homme politique avec un gif de Matrix, le film culte des Wachowski.

Et le dessinateur de conclure : « Purée tu écris juste le mot "Mélenchon" dans un tweet et ça part en live pendant dix heures. Mélenchon = Frau Blucher », faisant ainsi un clin d’œil à Frankenstein Junior, une parodie des films d’horreur classiques. On ne déconne pas sur les références ici.