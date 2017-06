Rihanna interpelle Emmanuel Macron sur Twitter pour la scolarisation des enfants

Rihanna à Los Angeles le 31 mai 2017. — X17/SIPA

« Bonjour Emmanuel Macron, la France s’engagera-t-elle dans #Fondspourléducation ? » C’est la traduction du tweet que la chanteuse Rihanna (74,2 millions d’abonnés sur Twitter) a envoyé au président de la République française, Emmanuel Macron, ce samedi aux alentours de minuit heure française. Un tweet qui devrait avoir une réponse, vu le nombre de témoins devant lesquels il a été envoyé.

Ambassadrice du Partenariat mondial pour l’éducation, une association engagée dans l’accès à l’éducation pour 263 millions d’enfants déscolarisés dans le monde, la chanteuse a interpellé plusieurs chefs d’Etat des pays membres du G20 pour récolter des fonds. Elle a également sollicité l’aide du Premier ministre canadien Justin Trudeau, du président argentin Mauri­cio Macri et de la porte-parole de la chancelière allemande, Stef­fen Seibert.

🇨🇦 @JustinTrudeau I know you had our backs during the #GlobalCitizen Festival, will you recommit Canada to #FundEducation? — Rihanna (@rihanna) June 23, 2017

hey there @mauriciomacri, what's your plan for Argentina to commit to #FundEducation? 🇦🇷 — Rihanna (@rihanna) June 23, 2017

Germany, I'm checking in to see where we are on the commitment to #FundEducation w/ @GPforEducation? @regsprecher, I'm depending on you!😊 🇩🇪 — Rihanna (@rihanna) June 23, 2017

En 2016, la chanteuse avait également interpellé François Hollande, qui lui avait répondu. Une ambassadrice investie pour sa cause, on vous dit.