WEED L'émission «High & Fines herbes», qui reprend le concept des «Recettes pompettes», est animé par deux rappeurs qui fument de l'herbe et cuisinent des space recettes...

Le duo Caballero et JeanJass cuisine avec du cannabis. - Capture d'écran / YouTube

Une nouvelle émission culinaire qui ne s’adresse pas à tout le monde. Sur le modèle des Recettes pompettes, dont le concept est de cuisiner une recette en buvant de l’alcool fort, deux rappeurs belges, Caballero et JeanJass, présentent High & Fines Herbes. On les voit fumer de l’herbe avant de se mettre à cuisiner, des space recettes évidemment.

Pas de stars à l’horizon

Les Recettes pompettes c’est : Un animateur, un invité plutôt célèbre interviewé, des shots d’alcool, et une situation qui dégénère lentement, mais irrémédiablement, provoquant des situations vraiment drôles. L’animateur, Monsieur Poulpe, essaie d’ailleurs tant bien que mal de garder le fil de la recette et on s’interroge sur la possibilité de réellement manger ce qui est en train d’être cuisiné. La version High & Fines herbes porte moins sur la cuisine et plus sur la fumette, et sans les invités.

Les amis en train de déguster leur space pizza. - Capture d'écran / Youtube

Rappelons avant de poursuivre notre propos que, selon la loi, « l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende » (Article L.3421-1 du Code de la santé publique).

Les recettes, une déception

Une fois qu’ils ont bien pris le temps de fumer de la weed, les deux animateurs nous annoncent la couleur de ce qui va se passer : « Maintenant on a la dalle parce qu’on est défoncé. » Et là, c’est la déception. Mis à part une ou deux vannes rigolotes parce que Caballero et JeanJass (comme « Pourquoi ils font pas des canapés avec des cuisines intégrées ? » ou « C’est le minimalisme simple qui fait mouche »), on ne rigole pas beaucoup. Et on ne voit pas les deux rappeurs réaliser les recettes, dommage.

Les ingrédients de la space pizza. - Capture d'écran / Youtube

Les recettes, en plus, sont archi simples : pizza et milk-shake. Elles ne sont écrites que pour nous donner une idée de la dose de weed et de pollen (du THC, soit du cannabis en poudre « qui te pète la gueule ») à mettre dans les « plats » qu’ils cuisinent. Et elles sont réalisées par des mains, sans qu’on voit le visage du cuisinier, pour qu’on passe rapidement à la dégustation réalisée par les deux présentateurs, pas hyper intéressante non plus.

Les ingrédients pour le space milk shake. - Capture d'écran / Youtube

Si vous souhaitez trouver des recettes pour faire rire tout le monde à table, comme Kev Adams sur le plateau d’Anne-Sophie Lapix, et que vous êtes un adepte du cannabis, vous pouvez laisser sa chance à l’émission High & Fines herbes. Si vous cherchez une émission dans la veine des Recettes pompettes, passez votre chemin.

