LE REWIND Vous voulez de l’actu dont on ne parle pas au «20 heures»? Le Rewind est fait pour vous, et voici celui de ce vendredi 21 avril…

Le carwash en décapotable, la pire idée au monde? - Le Rewind

B.D.

C’est le genre d’expérience à laquelle toute personne un peu sensée dirait : « Euhhhhh… non. » Mais pas ces deux : après avoir cassé leur tirelire Bitcoin pour s’offrir une décapotable, il sont décidé d’utiliser le lavage automatique du coin. On vous laisse apprécier et décider par vous-même si c’est une très bonne ou une très mauvaise idée.

Retrouvez également dans le Rewind, votre webchronique qui traite de l’actu Web insolite et décalée chaque jour en vidéo, un hippopotame qui prend une douche, une belle histoire entre deux hommes et un tatou, un record du monde très utile, une pépite proposée par Le Tribunal Du Net, et bien d’autres choses encore !

Votre Rewind du jour, l’actu que vous ne verrez pas au 20 Heures, c’est dans la vidéo là, juste en dessous :

