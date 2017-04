Web

IDÉES REÇUES Vous pensez que les dinosaures ont tous disparu à la suite d'un cataclysme? Max Bird et Jamy vont changer votre vie...

Jamy et Max Bird vous expliquent pourquoi les dinosaures n'ont pas disparu. - Capture d'écran

A.B

Les dinosaures ont-ils vraiment disparu à la suite d'un cataclysme sans précédent ? Pour répondre à cette question, Jamy (de C’est pas sorcier et Le Monde de Jamy) et Max Bird ont remonté le temps. Car, non, ils n’ont pas tous disparu il y a 65 millions d'années…

Mais alors, cela veut-il dire que certains dinosaures sont encore en vie ? Pourquoi les tyrannosaures se sont éteints alors que des représentants de leur famille, les théropodes, sont encore parmi nous ? Ont-ils disparu aussi brutalement que l’on pense ? Savez-vous que certaines espèces d'oiseaux sont des dinosaures ?

Fin de l’innocence ou de l’ignorance, Max Bird s’attaquera pour vous prochainement à une autre idée reçue en partenariat avec 20 Minutes.

