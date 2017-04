Web

SUPER HÉROS Lors du 121e marathon de Boston, Earl Granville s’est fait remarquer pour son geste de solidarité…

Ce vétéran américain aide une jeune femme à franchir la ligne d'arrivée. - ABC News - Capture d'écran

A.B

La solidarité, la volonté. Un geste que l'on n'oubliera pas. Sur ces images, tournée au Marathon de Boston, on voit un homme avec une prothèse porter une jeune femme sur ses épaules pour franchir avec elle la ligne d'arrivée du marathon de Boston. Ce super-héros est un vétéran de l'armée américaine qui a perdu sa jambe en 2008 lors de la guerre en Afghanistan.

Depuis sa blessure, il a participé à des courses comme le marathon de Chicago, de Détroit et de New York. Comme lui, de nombreux participants en situation de handicap prennent le départ. L'année dernière, 148 « runners » handicapés sur les 30 741 partants ont couru le marathon de Boston, en fauteuils roulants ou équipés de prothèses. Une leçon de sport et de vie

