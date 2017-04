Web

COMMUNICATION Messages vidéos, instantanés, éphémères... Les possibilités de chats sont multiples et chacune s'adresse à un public bien particulier...

Direct, la nouvelle messagerie d'Instagram. - Instagram

Claire Barrois

Après Messenger, c’est au tour de Direct, la messagerie d’Instagram de bénéficier d’un petit rafraîchissement. Conversation visuelle avec des photos et des vidéos, les textes et les reshares apparaîtront maintenant dans le même thread avec des photos et des vidéos disparues afin que vous puissiez aller et venir parmi vos amis.

Surtout, cette nouvelle messagerie complique un peu plus votre vie sociale, alors on vous aide à choisir quelle messagerie choisir en fonction de ce que vous avez à dire, et surtout à qui vous avez à le dire.

Votre groupe de potes ? Whatsapp

L’appli est clairement privilégiée pour les discussions avec de gros groupes d’amis. Comme les autres réseaux sociaux, Whatsapp permet d’envoyer un message à plusieurs personnes en même temps, d’envoyer des messages depuis l’étranger en se connectant à Internet. Sa fonction messagerie vocale a entraîné le retour du plaisir de parler seul à son téléphone et celui d’entendre la voix de personnes beaucoup trop alcoolisées le lendemain matin.

La messagerie WhatsApp a plus d'un milliard d'utilisateurs. - WHATSAPP

Les plus de 25 ans ? Messenger

Vous avez plus de 25 ans ? Comme nous, vous faites partie des vieux. C’est-à-dire que vous passez beaucoup (trop) de temps sur Facebook et que pendant que vous y êtes, vous en profitez pour discuter avec un peu tous ceux qui se trouvent sur votre chemin : votre petit(e) ami(e), vos potes, une connaissance pas vue depuis des lustres qui se connecte pour la première fois depuis longtemps… Parfois même votre mère, c’est dire si vous êtes un ringard… D’ailleurs, il n’y a qu’à voir, les plus jeunes ne sont pas vraiment présents sur le réseau.

Votre cousine de 17 ans ? Snapchat

Sur Snapchat, c’est là que se cachent les adolescents pour échapper à leurs parents. Il n’y a pas à dire, les philtres, c’est cool. Alors pour son anniversaire, vous envoyez une vidéo avec une tête de souris qui vous fait une petite voix rigolote. Vous essayez d’avoir une attitude cool pour ne pas avoir l’air ringard en vous disant que de toute façon c’est une vidéo éphémère. Manque de bol, elle manie la capture d’écran à merveille et fait circuler une image de vous que même vos potes des pires cuites n’ont jamais eue.

Votre amie influenceuse ? Direct

Images léchées, fringues stylées, vacances de rêve… Pas de doute, on parle bien de votre pote qui fait bisquer le tout Instagram (oui, même si elle n’a que 200 abonnés « pour l’instant mais ça va prendre »). Sur Direct, vous pouvez lui parler de tout, de rien, et bien rigoler grâce aux nouveaux filtres et vidéos, mais entre personnes de plus de 25 ans. Une vraie cure de jouvence, en somme

Direct permet de passer d'un chat écrit à une communication en vidéo en un swipe. - Instagram

